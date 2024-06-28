證監會警示公眾提防3個平台涉從事虛產欺詐行為

香港證監會警示公眾，提防以Tokencan、香港威幣加密資產，以及HKD.com Corporation運作的實體，涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動，或在未領有牌照的情況下，宣稱在香港營運虛擬資產交易平台，並已列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。另外，執法部門已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站及社交媒體專頁，惟大眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，凡未領有牌照而在香港經營提供虛擬資產服務的業務，即營運虛擬資產交易所，及/或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。如有虛擬資產交易平台在香港從事欺詐行為或無牌活動，證監會將在適當情況下果斷地採取執法行動。

證監會提醒，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，投資者可能會蒙受重大損失。在作出投資決定時，應保持警惕和提防欺詐行為。同時再次告誡公眾，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。如對虛擬資產交易平台的持牌狀況有任何疑問，可以參閱證監會的持牌虛擬資產交易平台名單。

以下為三平台特點：

●Tokencan：一個未領有牌照，而宣稱在香港營運的虛擬資產交易平台，聲稱提供加密貨幣買賣服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站進行加密貨幣投資。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。

●香港威幣加密資產：一個涉嫌在未領有牌照的情況下，向香港投資者積極推其宣稱的虛擬資產交易平台服務的實體，並在其網站上訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。

●HKD.com Corporation：使用與另一虛擬資產交易平台非常相似的名稱和標誌的實體，但兩者毫無關聯。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。