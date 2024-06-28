港交所就下調港股最低上落價位展開諮詢

諮詢建議下調最低上落價位的範圍，只限股票、房地產投資信託基金(REITs)和股本權證，不包括交易所買賣產品(ETP)、結構性產品和債務證券。

首階段是股價10元至50元價格範圍的證券，建議將其最低上落價位下調50%至60%。第二階段則是將股價0.5元至10元的證券，最低上落價位下調50%，預期第一及第二階段將分別涉及約300及1,300隻適用證券，佔日均成交總額近30%及25%。不過，會否實施第二階段，將乎第一階段的實施情況及影響再作考慮。

港交所副行政總裁兼聯席營運總監姚嘉仁表示，港交所積極從多方面提升香港資本市場作為國際金融中心的吸引力。經過仔細分析後，認為下調個別價格範圍的證券的最低上落價位，有助市場價格發現及提升流動性。