港交所：買賣股票價差收窄　料提振港股活力

他指出，在早前與市場參與者的「摸底」中，大多支持建議，並發現最低上落價位的成本在5至10個點子的範圍最有利市場的流動性。因此，第一階段將股價10至50港元的股票最低上落價位下調50%，令它們價位的成本介乎5至10個點子之間。第二階段則是更細型的股票，即5港元以下的證券，惟坦言未必全部都能夠將價位成本調整至5至10個點子，但強調會盡量調整，以接近這個範圍。股價50元以上的股票的最低上落價位成本已經是介乎5至10個點子這個理想範圍，故不受是次諮詢影響。

他指，在檢討最低上落價位，希望能讓投資者以最佳的價格、最低的成本進行買賣，惟不容易拿捏平衡，因為最低上落價位如果定得過大過小，都可能會減低流動性。同時認為，要改變股市結構的重要基本面，按部就班是非常重要的，故希望分兩階段下調最低上落價位。