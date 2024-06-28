中原：十大屋苑上半年暫錄1147宗成交　環比升逾6成

樓市撤辣後一度帶動住宅交投大增，以致上半年成交向好，中原指出，十大屋苑今年暫錄約1,147宗成交，相比去年下半年的716宗，大幅增加超過六成，以紅磡黃埔花園大增約95%最顯著，暫錄125宗成交。

其次為荔枝角美孚新邨，同期成交量急增約94%至97宗，其餘還有7個二手盤交投有增長，升幅介乎約20.8%至87.8%不等。其中，天水圍嘉湖山莊為今年交投最多項目，暫錄193錄買賣，較去年下半年上升約40.9%。

反觀，鰂魚涌康怡花園為今年唯一買賣報跌、兼交投最少的屋苑，今年暫只有約44宗成交，相比去年下半年輕微下跌約4.3%。

樓價方面，上半年平均呎價上升及下跌屋苑各佔一半，跌價項目當中以鴨脷洲海怡半島表現最遜色，本月平均呎價約12,989元，較去年底大減約11.1%，而將軍澳新都城亦錄約9.1%跌幅，本月呎價報約12,987元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，二月底政府全面撤銷樓市辣招，市場隨即迎來大轉勢，十大屋苑3月成交量達371宗，更創3年新高，期後在新盤夾擊以及銀行逐步收緊按揭的情況下，第二季末雖面臨考驗，但整體發展仍然向好，相信在息口見頂，以及內地推出多項樓市救市措施等利好消息下，樓價於下半年或會迎來轉機。

若單計6月，該批屋苑買賣則有所回落，暫錄約129宗成交，較5月錄得的170宗，按月減少約24.1%。期間佔8個屋苑交投倒退，以嘉湖山莊跌約56.7%最急，本月錄約13宗成交。

該行伍耀祖表示，買家入市態度傾向審慎，加上新盤市場低價搶客，嘉湖山莊本周末預約睇樓量仍然平靜，錄約60組，與上周相若，3天假期則錄約90組預約睇樓，每方呎叫價維持約9,500元水平。

中原趙鴻運表示，太古城6月暫錄24宗成交，按月減少2宗，當中不乏長情業主伺機沽貨套現，因早年買入價低，因此減價幅度亦較大，平均實用呎價報14,403元。