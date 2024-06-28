遠東發展：短線樓價已觸底　暫不會大升　對寫字樓市場悲觀

他支持香港政府推出多項政策，令每一位想上車的人士能夠上車，奈何目前利息貴而受到阻礙。可是他相信利率在明年會回落，隨着樓市慢慢成熟，在民生上營造了一個好環境。

他又表示，在本次樓市下行周期「我哋係好命」，因旗下寫字樓物業不多，而「寫字樓真係好大鑊」，尤其在外國他看到人們辦公的習慣改變，不會回公司工作。至於何時會回復，他坦言「唔識睇」，因為任何住宅周期怎樣大跌，利率下降之後樓價又會再上升，「但寫字樓唔係一個周期，而是一個基本因素改變」，故他個人對寫字樓市場感到很悲觀。

管理層表示，集團目前可售資源超過200億港元，當中約110億元相信短期內可以入帳。首席財務總監兼公司秘書張偉雄補充，當中60億至70億可以在2025財政年度內入帳。

另外公司目前積極減債，2024財政年度經調整資產負債比率為68.1%，按年減少5.7個百分點。邱達昌表示，希望18個月內減至60%上下的水平，方法包括經常性收入逐步上升，及出售非核心資產，後者包括不是自己管理的酒店和停車場物業。另外，公司亦會考慮分拆業務上市，包括其物業按揭公司BC Investment也在考慮之列。