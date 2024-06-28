大快活：消費意欲降　暫無計劃加價　行業具擴張及減租機會

大快活股價變動不大，收市微升0.51%，報7.88元。被問到集團今季銷售表現如何，執行董事兼行政總裁羅輝承表示，看到4至6月生意輕微下降，受天雨影響是原因之一，而期內整體人流下跌亦有一定影響。

至於暑假銷情他則指生意難料，一方面集團預估會有大量港人外出旅遊，另一方面他們亦伺機在午市及晚市推出新產品吸客，希望港人留在「香港食咗飯先」再外出。

業績公告顯示，大快活上財年收入按年僅微升3.72%，至31.36億元，對比疫情前曾見10%的收入增速仍存落差。期內香港及內地收入各升2.74%及21.99%，錄28.73億及1.5億元。全年毛利率略升0.1個百分點至8.6%。

至於單計下半年，大快活收入為15.78億元，按年及按季各升3.2%及1.28%。

羅輝承提及，現市況對特色餐廳，尤其是晚市的營運影響較大，所以相關門市開店步伐審慎，不會特別擴張。聚焦本業「大快活」的開店展望，他指由於其本質屬剛性需求，今年計劃在本港淨開7家門市，內地則擬淨開設8間，去年整體單價為42元。

續租方面，他指每年有約三分之一門市需要續租，最新則有個別續組租金錄雙位數跌幅。對於坊間有指現時「結業潮」遍地開花，他稱不希望見到有同行結業，惟此現象凸顯行業有擴張以及減租機會。

大快活執行主席羅開揚亦補充指，「做到生意當然就會繼續續約」，部分跌租最多30%，強調個別地段人流跌得太多，租金減幅亦自然較大。

不過，集團期內收入按年增長逾12.8%至9.54億元，其中香港業務收入升7.25%至5.05億元，內地更升17.34%至4.31億元。

集團又提及，由於政府不斷出招刺激本地消費，他們正審慎布局開新店計劃，擬重返中環及尖沙咀兩大旅遊區，旗下部分品牌則部署在澳門和新加坡開設分店，進一步拓展海外業務。