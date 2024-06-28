中原按揭：未來新批及新取用按揭數字料續降

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據金管局最新住宅按揭統計，5月份新取用按揭宗數則增加42%至3,997宗，金額增加27%至165億元，宗數及金額同創過去7個月新高，增幅主要受惠於樓市撤辣後，物業交投尤其於3月份顯著上升；期內新批按揭宗數按月亦再增加6%至6,963宗，金額按月再升9%至316億元，宗數及金額同創過去9個月新高。而第2季樓市交投逐步回軟，遂影響5月份新申請按揭宗數掉頭回落16%至8,077宗，料未來新批及新取用按揭數字亦會受影響而減少。

資料指出，5月份新批按揭貸款額按月再升8.8%至316億元。王指出，樓市撤辣後一二手交投同步大增，推動新批二手物業按揭貸款額再大幅加15%至176億元，新批一手貸款金額則增4%至115億港元；同時，新批轉按貸款續跌5%至25億元，金額連跌10個月，原因是繼去年銀行陸續上調新造按息及縮減回贈後，大型銀行於今年3月逐步將轉按回贈削至清零，促使轉按進一步減少。

她續稱，現時市場上新造H按封頂息與新造P按息大致相同，大部分客戶傾向選用較具彈性的H按，令H按選用比例長期高於9成，相信H按主導巿場情況將持續。