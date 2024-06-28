不敵亞洲競爭！歐洲最大船廠3年「0訂單」宣破產

位於羅馬尼亞的歐洲最大造船廠Damen Shipyards Mangalia近日宣告破產，宣稱自新冠疫情以來，全球對船隻需求下降，加上面對亞洲造船業的競爭加劇，歐洲船廠訂單驟降，Damen Shipyards Mangalia船廠甚至近3年都沒有訂單。

外媒報道，荷蘭達門(Damen)船廠集團於2018年接管Shipyards Mangalia船廠，原對該船廠抱有很大的期望，惟新冠疫情嚴重打擊歐洲造船業，2020年當地新船訂單暴跌64%；該廠當時亦啟動船廠重組計劃，於2021年7月宣布裁員228人。

據悉，計船廠為達門集團與羅馬尼亞政府的合資企業，於今年5月底提出破產申請，Transilvania Insolvency House（CITR）被指定為船廠臨時司法管理人，根據CITR稱，當地法院已啟動相關破產程序，第一次債權人會議定於8月27日舉行。

根據法庭文件，該船廠的債權人名單包括達門控股和其他10家實體，而債權人的索賠涉及達門船廠集團自2018年以來向船廠提供的總額為1.6億歐元貸款。