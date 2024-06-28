沙田花園城兩房僅賣320萬　7年輸72萬貶18%

樓市持續出現虧損成交，沙田花園城兩房單位減價50萬元，以320萬元沽出，原業主持貨約7年帳面蝕讓72萬元，單位貶值約18.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原黃家全表示，奧運站凱帆軒1座中層B室，實用面積約467方呎，兩房間隔，以848萬元易手，呎價約18,158元。原業主於2018年6月以935萬元購入上址，持貨6年帳面蝕讓87萬元離場。

●利嘉閣甘尚德稱，奧運站海桃灣3座低層D室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價798萬元，經議價後以765萬元成交，呎價約17,152元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋海富苑海寧閣A座低層6室，實用面積約538方呎，以450萬元未補價第二市場價易手，呎價約8,364元。

●香港置業胡國安表示，九龍灣利基大廈B座低層2室，實用面積約312方呎，一房間隔，望東方文化中心景，以330萬元放售，約2個月後獲同區客接洽，經議價後以300萬元易手，呎價約9,615元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城12座中層D室，實用面積約504方呎，三房間隔，放盤2個月累減73.2萬元，減幅10.6%，以616.8萬元成交，呎價約12,238元。

●中原姚枝榮表示，沙田花園城1期雅芳苑低層G室，實用面積約301方呎，兩房間隔，叫價370萬元，降價至320萬元沽出，呎價約10,631元，新買家為區內業主。原業主於2017年4月以392萬元入市，持貨約7年帳面蝕讓約72萬元，貶值約18.4%。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山中心2座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，放盤2個月減價30萬元，成交價500萬元，呎價13,736元。原業主持貨9年帳面僅獲利17萬元，單位升值約4%。

●利嘉閣彭錦添指出，青衣翠怡花園9座低層H室，實用面積約495方呎，三房間隔，以588萬元沽出，呎價約11,879元。同屋苑7座極高層B室，實用面積約366方呎，兩房間隔，亦以466萬元成交，呎價約12,732元。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋兆禧苑B座低層2室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以306萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,373元，新買家為區內投資客。

●中原葉津榮稱，屯門大興花園2期3座高層D室，實用面積約587方呎，三房間隔望樓景，原叫價580萬元，議價後以525萬元沽出，呎價約8,944元。

●美聯曹錦輝稱，元朗朗屏8號1座低層J室，實用面積約598方呎，三房間隔，早前以728萬元放售，最新以711.8萬元獲承接，呎價約11,903元。原業主於2017年以738.3萬元購入單位，帳面輕微貶值約10.3萬元。

●中原關偉豪表示，將軍澳城中駅9座高層H室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，以860萬元易手，呎價約13,231元。

－－－－－－