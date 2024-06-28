美股道指升150點　Nike股價大跌18%

美國通脹數據回落，美股3大指數周五早段向好，道指升150點，報39,314點；標指升15點，報5,498點；納指升42點，報17,900點。港股夜期報17,597點，跌33點，低水122點。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，聯儲局最快也應該要等到年底才決定是否減息，意味着她支持美國推遲減息的做法。

她表示，美國經濟情況表現良好，主要受惠就業市場強勁及生產力改善，使美國有望成為二十國集團(G20)之中，唯一經濟增長率回復至新冠疫情前水平的成員國，故通脹上行風險亦較高。與此同時，美國應該把握經濟從疫情復甦的機會，制訂政策以削減財政赤字。IMF亦在一份報告中指出，美國迫切地需要扭轉公共債務佔國內生產總值(GDP)比率持續上升的趨勢。

企業消息方面，芬蘭電訊公司諾基亞(Nokia)宣布，以每股6.65美元收購美國網絡設備公司Infinera，出價較周四收市價溢價26.42%，總價值約23億美元(約179.4億港元)。諾基亞希望透過這次收購，增強內部技術能力並加強其光纖網絡業務。Infinera股價早段18.44%。

美國運動用品巨頭Nike第四財季收入遜預期，同時下調全年指引，更表示預計今季銷售額將下滑10%，遠超分析師預期的下跌3.2%，並警告中國銷售疲軟及全球消費者趨勢不均，該公司股價早段跌18%。

美國科網巨頭亞馬遜表示，預計將在今年第四季發射首批人造低軌衞星，遲過先前的計劃。該發射項目是「柯伊伯計劃」(Project Kuiper)的一部分，旨在透過數千夥人造衞星組成覆蓋全球的互聯網連接服務，與SpaceX的「星鏈」項目競爭。亞馬遜股價早段曾跌2.22%。