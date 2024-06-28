上半年最後一場大型新盤銷售結束 屯門項目周內沽203伙

上半年最後一場大型新盤銷售活動結束，屯門樓盤於周五(28日)晚上展開次輪銷售，即日沽出約62伙。若連同上周的首輪銷售計，7日之內共賣出約203伙。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期次輪單日沽出約62伙

●啟德跑道區柏蔚森I 下周開放示範單位

●石硤尾緹外四房戶連車位成交價1.8億元

●啟德尚‧珒溋四房連花園戶成交價9,700萬元

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