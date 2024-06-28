上半年最後一場大型新盤銷售結束 屯門項目周內沽203伙
2024年06月28日 22:03
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上半年最後一場大型新盤銷售活動結束，屯門樓盤於周五(28日)晚上展開次輪銷售，即日沽出約62伙。若連同上周的首輪銷售計，7日之內共賣出約203伙。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期次輪單日沽出約62伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(28日)展開次輪銷售，發售156伙。當中有118伙以價單形式出售，其餘38伙特色單位則採以招標形式發售。據市場消息指，截至晚上約9時半，項目暫沽約62伙。同連首輪銷售計，該期數於7日內累計售出約203伙。
●啟德跑道區柏蔚森I 下周開放示範單位
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區柏蔚森I，周五(28日)公布部署下周率先開放示範單位予傳媒參觀，有機會下周開價，預計7月上半月開售。發展商指，自昨日上載樓書後，各大代理已舉行近30場簡介會，對標準兩房戶的反應尤其熱烈，預計對租客用家及收租投資者具有吸引力。
●石硤尾緹外四房戶連車位成交價1.8億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周五(28日)通過招標售出第5座地下B室花園戶，實用面積4,176方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連1個車位成交價為1.8億元。項目今年上半年共錄13宗成交。全盤累沽18伙，總成交金額逾60億元。
●啟德尚‧珒溋四房連花園戶成交價9,700萬元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周五(28日)招標售出低座A座地下及1樓A室，實用面積2,268方呎，屬四房連儲物室間隔，外連1,126方呎花園，成交價9,700萬元，呎價約42,769元。據悉，買家具有內地背景。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄約474宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得約474宗終止交易，佔成交量846宗56%，而涉及總成交金額逾71億。最新個案為第8A座10樓F室，實用面積473方呎，兩房間隔，原本於2021年6月以959.9萬元成交，當時呎價約20,294元，交易於周五(28日)終止。