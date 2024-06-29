金管局：跨境徵信助降融資成本　逾200宗港人灣區置業匯款

香港與內地加強跨境金融合作。香港金融管理局總裁余偉文表示，年初聯同中國人民銀行公布的「三聯通、三便利」措施大部份已順利落地，目前跨境徵信信息南向傳輸已完成數個測試，本地銀行利用該信息完成企業貸款審批，涉總額約3,000萬港元。另外，兩地部門亦研究使用在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品。

余稱，跨境徵信試案經由深圳和香港兩地徵信機構合作，將中小企的業務數據和相關徵信信息跨境傳輸予香港銀行，銀行利用該等信息，完成企業貸款審批，解決中小企業跨境融資痛點，降低其業融資成本。

金管局周五(28日)發出兩份監管通函，鼓勵銀行進行業務試點工作，以滿足其業務發展和推動中小企業跨境融資服務；另一方面為業界提供指引，提醒銀行在處理徵信數據跨境傳輸時應注意的事項，確保信息安全和有效風險管理。

滙豐及中銀香港先後完成徵信試點個案。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯認為，跨境徵信為業界提供便利，以評估區內公司信用狀況，促進對企業的融資。

研以在岸債券作抵押品

另外，當局亦探索進一步擴大以在岸債券作為離岸市場抵押品的適用範圍，擬使用北向債券通下的在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品，增加投資者非現金抵押品選擇。金管局副總裁陳維民稱，國際投資者持有在岸債券規模超過4萬億元人民幣(下同)，當中約3.1萬億元為國債及政策性金融債券，相信新策實施能有效盤活境外投資者在岸債券持倉，提升在岸債券吸引力。各方正爭取在近期能達成一致意見並盡快對外公布。

擬推跨境支付互聯互通

於個人層面，年初推出的大灣區內地城市購房跨境支付便利化措施，方便港人內地置業的匯款，迄今已完成約200宗交易。余偉文稱，便利常住內地港人有關生活配套的跨境交易匯款安排，得到內地積極回應，冀措施「成熟一項，推出一項」。他又透露，短期內與人行簽署關於開展跨境支付互聯互通的諒解備忘錄，為雙方提供合作框架，詳情將適時公布。