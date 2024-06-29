陳政深：下半年開局仍難進取

截至今年三月底止，健倍苗苗全年度收入6.48億元，按年增長近兩成半，純利更上升1.3倍，至1.3億元。各業務中，佔比最大的品牌中藥收入按年上升7.3%，收入3.86億元；另兩個業務呈快速增長，當中品牌藥收入增長53%，至1.9億元，健康保健品增長近1倍，至7220萬元。與此同時，集團的銷售成本按年下跌了1.4%，幾個主要業務的毛利均見顯著增加，品牌中藥、品牌藥及健康保健品的毛利，分別上升43%、89%及1.2倍，令整體毛利率大幅增加12.6個百分點，至52.1%，反映集團在銷售增長及成本控制上均表現出色。

集團維持約50%的派息比率，全年度派息7.5港仙，較對上年度增加1.5倍，以約1元的股價計，目前股息率達7.5厘，可說相當吸引。走勢上，其股價上周剛見突破，下一技術阻力為去年第四季1.17元的平台頂，在業績加持下，不難續向上望，中線挑戰去年1.41元的阻力位，以支持位0.9元為止蝕參考，現價甚具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)