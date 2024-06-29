美股周五先升後跌　納指半年飆逾18%

美國最新的通脹數據有放緩迹象，但美股於6月最後一個交易日(28日)先升後跌，道指跌45點或0.12%，收報39,118點；標指亦跌22點或0.41%，收報5,460點；納指跌126點或0.71%，收報17,732點。

全周計，道指和標指累跌近0.1%，納指則升0.2%。至於6月份，納指漲6%，標指升3.5%，道指升1.1%。總計上半年，道指升3.8%，標指升14.5%，納指更飆18.1%。

大型科技股普遍向下，內地5月份iPhone付運量料持續回升，蘋果公司(Apple Inc.)股價一度升0.9%，但收市倒跌1.6%；英偉達(Nvidia)一度彈3%，惟收市轉跌0.4%。亞馬遜跌逾2%，Meta跌3%。另外，Nike預計2025財年收入下跌，股價急瀉近20%，創2001年以來最大即市跌幅，亦是表現最差道指成分股。

港股美國預託證券(ADR)較本港收市下跌，收報17,625點，跌94點。大型藍籌向下，滙豐控股收報67.942港元，與較港收市低0.52%；騰訊控股收報369.856元，較港收市低0.68%。

美銀引述EPFR Global資料顯示，截至周三(26日)為止一周，全球股票基金吸資87億美元，但科技基金走資36億美元，是16周以來最多。

美國聯儲局重視的通脹指標，5月核心個人消費開支(Core PCE)按月僅升0.1%，符合市場預期，4月上升0.3%；按年升幅亦由4月的2.8%降至2.6%。三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly指，通脹數據反映貨幣政策正發揮作用，但判斷何時適合減息仍言之尚早。通脹數據公布後，交易員預期，聯儲局今年最少減息一次，並全面押注11月減息0.25厘，9月減息機會亦上升。

債市方面，美國10年期債息走勢反覆，曾跌2.73個基點，低見4.2591厘，其後轉升11.2個基點，高見4.4厘；息口敏感的2年期債息最多轉升4.2個基點，高見4.758厘。

至於匯市，聯儲局減息可能性升溫，美元匯價偏軟，美匯指數跌近0.05%，報105.84；6月則升逾1%；上半年更累升逾4%。此外，美元兌日圓觸及161.27日圓，創下38年高位，其後回軟，收報160.83日圓，升幅近0.1%。美元兌日圓在6月升約2%，上半年累升14%。