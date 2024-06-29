【1周驚奇】諾獎得主聯署警告：特朗普當選美經濟恐「爆煲」

市場繼續觀望美國11月舉行的總統大選，據當地最新民意調查顯示，前總統特朗普有望重掌白宮。不過，有16位諾貝爾經濟學獎得主聯署發表一封公開信，警告若特朗普重新當選總統，美國經濟恐面臨重大風險，包括通脹可能再次失控飆升。

外媒報道，該批經濟學家於周二(25日)表示，雖然各人對不同經濟政策的看法不同，但他們均同意現任總統拜登的經濟議程遠勝特朗普，又稱特朗普「不負責任的財政預算或再次引發通脹。」

特朗普建議將其任內的減稅政策永久化，對所有進口商品普遍徵收關稅，其中針對中國的關稅稅率在60至100%之間，並向聯儲局施壓要求其減息。

有份聯署的著名經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示，基於近期一系列民意調查顯示，選民對特朗普的支持高於拜登，因此覺得有必要發信，認為要「讓美國人知道至少有一群可信的經濟學家有非常強烈的分歧，是很重要。」

文明倒退！重回每周工作6日 呢個歐洲國家真係慘...

時興5天工作周，可謂全球多數發達國家或地區的工作模式，甚至有部分城市正試行「每周4日工作制」；不過，希臘有部分職業卻因為兩個原因，有可能要倒退回每周工作6日。

外媒報道，希臘新勞動法規是在去年9月獲批，將由今年7月1日開始施行每周48小時的新工作制，意味着部分私企員工或需每周工作6日，主要原因為希臘人口減少，加上熟練工人短缺，令當地勞動力不足。

據指，特定工業、製造業，以及提供全日營業服務的企業，有資格將工作時間延長至每周5日以上；惟餐飲服務及旅遊業從業者，並沒有包含在內。而需要加班工作的打工仔，則獲得更多報酬，員工額外加班8小時，將獲正常薪金40%的加班費，如假日或假期上班，加班費更可得正常工資的1.15倍。

事實上，新法案並未得到廣泛接受，在該法案通過的前一日，更引發教師、醫生及物流工人等公共部門員工抗議，將該改革稱為對工人的侮辱，並可能造成「野蠻」的工作條件。

目前，希臘打工仔平均工時已比美國及多數歐盟國家多，經濟合作與發展組織(OECD)指出，2022年希臘人平均工時為1,886小時，而美國為1,811小時，歐盟平均1,571小時。

【遊日注意】日本各地航空燃油不足 飛機航班被迫減少...

日本為港人熱愛的旅遊地點之一，不過，由於當地航空燃油不足，愈來愈多航空公司因無法確保航空燃油供應，決定暫緩增加飛往日本各機場航班。據指，甚至連東京的成田機場亦發生缺油問題，已知單周有57個航班被迫暫緩開航或增班。

外媒報道，成田機場公司周四(27日)公布今年5月機場使用現況，國際線外國旅客數量較新冠疫情前的2019年5月增加18%，以179萬人創5月新高。但成田機場公司社長於記者會上表示，成田機場也出現航空燃油不足問題，現階段共有6家亞洲航空公司，暫緩每周開航或增加的57個航班。

與此同時，因為航空燃油不足令國際線航班相繼取消，澳洲航空及新加坡航空已通知北海道新千歲機場，將取消或難以按照計劃營運冬季定期航班。