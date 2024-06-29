小米：港首季收入增逾5成　看好零售市道　銅鑼灣再開一店

他指，目前在港共有4間直營店，其中一間位於銅鑼灣恒隆中心，今次在同區增設連地舖的兩層高門店及售後服務中心，主要看中區內人流多及看好香港零售市道，相信新店能滿足消費者對小米的售後服務需求，並引來更多新「米粉(小米用戶的暱稱)」。

他強調，集團視香港為高端市場之一，亦十分重視香港市場，現時香港門店的標準產品單位(SPU)約150個，較內地深圳門市約300個為少，預告未來會引入更多新產品，包括掛熨機、保溫壺、淨水機等，以擴大SPU，讓本港消費者有更多選擇。

小米集團東亞地區部總經理李剛健補充，未來會繼續在港開店，包括直營店「小米之家」和與第三方合作的專賣店，坦言香港門店網絡僅15家，相比鄰近深圳過百間門店，仍有龐大的發展空間，而直營店將採取結合銷售和售後服務的新零售模式。

另外，小米集團東亞地區部港澳地區副經理蘇紹東指出，無見到港人北上消費影響香港業務，雖然部分產品的國際版與內地版存有價差，最多約15%，但積極收窄中，加上香港有專屬的售後服務及優惠，故香港仍有一定客群。