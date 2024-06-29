廣州再現外地睇樓團　分析師：反映目前為抄底時機

內媒報道，自5月17日多部門出台政策「組合拳」後，廣州典型樓盤人氣開始回升，來訪量和認購數據連續4周上漲，並在5月28日後的一周達到高峰。報道引述克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉指，雖然近兩周略有下降，但總體保持在相對高位，較新政前有顯著改善。

6月22至23日，位於廣州市黃埔區的保利招商華發中央公館迎來江浙滬的100多人睇樓團，售樓部現場座無虛席，部分買家甚至需在門外排隊等候入場。

據中央公館項目相關負責人指，項目戶型使用率超過100%，價格比周邊二手次新房還要便宜，被認為是廣州黃埔區性價比較高的樓盤之一。自5月開售以來成交暢旺，成為黃埔區5、6月份新房成交套數、面積、金額「三冠王」。此次團購活動提供的優惠價格為每方米4.1萬元人民幣(下同)起，總價330萬元起，最終共成交27套。

肖文曉表示，外地睇樓團再次出現，從側面反映當前確實是「抄底廣州樓市」的機會，一方面是限購、限貸、限售政策的寬鬆，另一方面廣州樓市經過調整後，買家開始感覺迎來入市機會。

不過，報道引述合富輝煌廣州公司市場首席分析師馮佩雲指，個別全新項目以低於周邊二手房價的價格開售，因此吸引一些投資客入市，但當前環境下，投資需求仍屬個別現象。