陳樂怡：濰柴動力市佔率及盈利望提升
2024年06月29日 21:00
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內地官員早前於夏季達沃斯論壇上致詞，談到中國現正面臨的經濟挑戰時強調，需要固本培元。有關言論相信已降低市場對於7月三中全會的政策憧憬，港股短期催化劑欠奉，恒指若確認失守250天線，或進一步考驗17,000點關口。未來一周將會公布美國6月非農就業報告，以及內地6月財新製造業及服務業採購經理指數(PMI)。
內地最大遊戲展China Joy將於7月26至29日舉行，屆時將會發布多項新遊戲，有望成為手遊板塊的短線催化劑。另外，6月批出過100款國產遊戲版號，每月穩定的審批節奏利好行業營運環境。
根據中汽協數據，5月重卡市場銷量7.82萬輛，按年增長0.92%。5月傳統淡季仍可錄輕微增長，表現具韌性。細分領域表現突出，天然氣重卡銷量續高速增長，出口市場向好。濰柴動力(02338)作為中國最大的重卡及液化天然氣重卡引擎製造商，料可受惠於重卡更新需求、出口市場高速發展，以及油氣價差持續，天然氣重卡滲透率提升，市佔率及盈利有望雙雙提升。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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