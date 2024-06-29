陳樂怡：濰柴動力市佔率及盈利望提升

內地官員早前於夏季達沃斯論壇上致詞，談到中國現正面臨的經濟挑戰時強調，需要固本培元。有關言論相信已降低市場對於7月三中全會的政策憧憬，港股短期催化劑欠奉，恒指若確認失守250天線，或進一步考驗17,000點關口。未來一周將會公布美國6月非農就業報告，以及內地6月財新製造業及服務業採購經理指數(PMI)。

內地最大遊戲展China Joy將於7月26至29日舉行，屆時將會發布多項新遊戲，有望成為手遊板塊的短線催化劑。另外，6月批出過100款國產遊戲版號，每月穩定的審批節奏利好行業營運環境。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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