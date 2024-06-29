陳鳳珠：美調查對內地電訊商影響不大

事實上，內地三大電訊營運商現時在美國的業務不多，雖然美國監管機構尚未就如何應對潛在威脅作出決定，但有權阻止企業在美國資料中心的運作及向網絡供應商傳輸資料。倘若美國執意要中資企業退出美國市場，三大電訊商仍可繼續拓展其他海外市場，因此今次事件對三大電訊商的負面影響不大。

由於內地晶片的品質及性能亦有所提升，加上美國一直對內地實施制裁，打擊內地晶片發展進程，內地為提高自給率，不斷加強研發，相信2027年或有足夠時間可完全淘汰使用外國的進口晶片。

近期美國持續針對內地，既經常對內地企業展開調查，以及限制高科技產品進入內地，更表示內地的產能過剩，補貼以出口產品至國外，因而對內地多項商品加徵關稅。美國的所作所為無疑憂慮內地發展迅速及強大，威脅到美國的經濟。

內地一直堅持自由貿易，反對實施保護主義，即使面對歐盟對內地電動車進口加徵關稅，內地亦提出下調大排量轎車進口關稅，以換取德國說服歐盟取消擬議對內地電動車的進口關稅。由此可見，內地面對不公平對待，亦不會隨即報復，反而堅持推動自由貿易發展。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)