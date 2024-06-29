陳鳳珠：美調查對內地電訊商影響不大
2024年06月29日 22:00
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（中新社圖片）
美國對內地三大電訊營運商展開調查，以了解相關企業會否透過在美國的雲端及互聯網業務，取得美國數據並向北京提供，調查由美國商務部相關部門進行，並已完成對中移(00941)及中電信(00728)的風險基礎分析。
其實，前幾年美國以「國家安全」為理由，認為中國政府有機會「獲取、儲存、擾亂及/或者誤導美國的通訊」，令美國聯邦通訊委員會吊銷中電信及中聯通(00762)向美國提供電話服務的牌照，亦拒絕中移於美國展開電話業務的申請，今年4月，美國再禁止相關企業在美國提供寬頻服務。
事實上，內地三大電訊營運商現時在美國的業務不多，雖然美國監管機構尚未就如何應對潛在威脅作出決定，但有權阻止企業在美國資料中心的運作及向網絡供應商傳輸資料。倘若美國執意要中資企業退出美國市場，三大電訊商仍可繼續拓展其他海外市場，因此今次事件對三大電訊商的負面影響不大。
除此之外，美國商務部亦有調查三大電訊商及阿里巴巴(09988)在美國的雲服務產品，中國已回應希望美方停止以虛假藉口打壓華企，中方將繼續捍衞華企權益。一直以來，美國不斷打壓內地企業的發展，內地亦展開反制，有傳中國工信部要求三大電訊營運商檢視所用的外國晶片，並提出替換進口晶片的時間表，要求電訊營運商在2027年前逐步淘汰其網絡核心部件的外國處理器。
由於內地晶片的品質及性能亦有所提升，加上美國一直對內地實施制裁，打擊內地晶片發展進程，內地為提高自給率，不斷加強研發，相信2027年或有足夠時間可完全淘汰使用外國的進口晶片。
近期美國持續針對內地，既經常對內地企業展開調查，以及限制高科技產品進入內地，更表示內地的產能過剩，補貼以出口產品至國外，因而對內地多項商品加徵關稅。美國的所作所為無疑憂慮內地發展迅速及強大，威脅到美國的經濟。
內地一直堅持自由貿易，反對實施保護主義，即使面對歐盟對內地電動車進口加徵關稅，內地亦提出下調大排量轎車進口關稅，以換取德國說服歐盟取消擬議對內地電動車的進口關稅。由此可見，內地面對不公平對待，亦不會隨即報復，反而堅持推動自由貿易發展。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)