郭家耀：中石油季績表現穩健　估值具吸引力

油氣和新能源業務堅持穩油增氣，持續加大油氣勘探開發和增儲上產力度，不斷優化海外油氣資產結構；加強成本費用管控，不斷提高成本競爭力；推動風光發電、地熱、氫能等新能源業務快速發展。

第一季集團實現油氣當量產量463.7百萬桶，按年增長2.6%，其中國內油氣當量產量413.0百萬桶，增長2.6%；海外油氣當量產量50.7百萬桶，增長2.6%。油氣和新能源業務實現經營利潤429.65億元人民幣，增長4.8%，主要由於國內天然氣產銷量增加。單位油氣操作成本每桶10.38美元，下降1.8%。

第一季集團加工原油353.8百萬桶，按年增長8.2%；生產成品油3,048.2萬噸，增長9.8%；生產乙烯227.0萬噸，增長13.5%；化工產品商品量990.8萬噸，增長16.7%。煉油化工和新材料業務實現經營利潤81.15億元人民幣，下降4.2%，其中煉油業務實現經營利潤69.70億元人民幣，減少24.26億元人民幣，主要由於煉油產品毛利收窄；化工業務經營利潤11.45億元人民幣，成功扭虧，主要由於化工產品銷量增加以及廣東石化扭虧增利。

第一季集團銷售成品油3,925.8萬噸，按年增長4.5%，其中國內銷售成品油2,854.5萬噸，增長4.6%。銷售業務實現經營利潤67.63億元人民幣，減少13.93億元人民幣，主要由於國際貿易業務利潤減少。第一季集團銷售天然氣833.69億立方米，增長14.2%，其中國內銷售天然氣671.02億立方米，增長7.5%。天然氣銷售業務實現經營利潤123.16億元人民幣，增加21.80億元人民幣，主要由於天然氣銷量增加以及進口氣採購成本降低。

中石油首季業績表現穩健，現金流強勁，分紅政策清晰，目前估值仍有吸引力，後市展望樂觀。

獨立股評人郭家耀

(本人及相關人士沒持有上述股份)