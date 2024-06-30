美股前瞻︰下半年股仍優於債　聯儲局或減息兩次

美股上半年延續升勢，由人工智能(AI)熱潮帶動的科技股牛市聲勢未減，納指於截至6月底止半年內累升18.13%，反映整體大市表現的標指升14.48%，惟科技股權重較低的道指升幅只有3.79%。展望下半年，美國聯儲局減息的時間點仍然是市場焦點所在，在通脹逐漸回落的大背景下，勞動力市場數據對利率走勢的影響力亦會隨之增加。

市場估計，本周五公布的美國6月非農就業職位增長18.8萬個，較5月時增幅逾27萬個大幅回(（此數字亦可能會向下修正)，而失業率則料維持在4%不變。富國銀行國際經濟學家Nick Bennenbroek認為，聯儲局將會在9月及12月各減息一次(每次0.25厘)，合計減幅為0.5厘。該行認為，隨着下半年經濟增長開始放緩，由需求推動的通脹亦會減弱，為減息提供有利條件。

當美國開始減息，最直接影響的除債券市場外，美元匯價亦極有可能因為息差優勢減弱而下跌。瑞銀財富管理的研究報告指出，追蹤美元兌6種主要貨幣的美匯指數之所以如今仍然強勢，主要由於全球其他央行如歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行已開始減息，加上法國大選所衍生的不明朗因素，令具有避險屬性的美元受惠。

不過，瑞銀財富管理直指︰「美元的強勢應該會在未來數月內消退，隨着聯儲局9月開始減息，市場會開始消化聯儲局更深層的減息周期，目前估值較高的美元會面臨下行壓力。」從長遠來看，對美國財政赤字規模的擔憂，亦可能成為美匯的長期壓力。

該行亦分析了美元轉勢對其他貨幣的影響，最直接的建議是「逢高賣出美元」。最看好的主要非美貨幣則為瑞士法郎，原因是受到息差收窄的提振，同時瑞郎的避險特質可以在歐洲、美國政局變化期間提供保障。至於近期屢屢創下新低的日圓，瑞銀仍然預計頽勢會持續一段時間，惟不建議追入日圓。

股市方面，Northern Trust資產管理資產配置投資策略師Colin Cheesman表示，在聯儲局的減息周期中，只要經濟沒有陷入衰退，股票的表現一般會好過於債券。歷史數據更顯示，這種情況下，股市平均會在首次減息後180日內上漲12%；惟假如衰退出現，則平均會下跌7%。而基於該行目前對美國經濟「軟着陸」的基本預測，他仍看好股優於債。

另外，美國本周四為獨立日假期，金融市場休市一日，周三亦會提前3小時收市。