東方日報B1：AI未起泡　台股續風騷

人工智能(AI)熱潮方興未艾，台灣科技產業從中受益不少。細看台灣加權指數今年上半年累升28.45%，表現冠絕亞太區股市；其中全球最大晶圓代工廠台積電，其台股及美國預託證券(ADR)股價年內勁升62.9%及67.13%，堪稱「亞洲股王」，便知資金對AI乃至半導體的追逐程度有多熱切，更有人形容，台灣已進入由AI帶挈的「黃金十年」。凱基投顧董事長朱晏民在接受本報專訪時表示，相比千禧年代的科網熱潮，「AI看起來未到泡沫程度，也不能說現時就有泡沬」。不過，他補充，若然台股及相關板塊於第三季稍作回調更為健康，有利明年整體行業走向。

朱晏民進一步解釋，觀乎英偉達(Nvidia)明年預測市盈率在40多倍，較泡沫時代的思科(Cisco)創下的100倍市盈率低逾一半，加上現時的AI牛市僅為時一年半，與當年的3年仍有落差，所以無論時間及空間都不致於是泡沬。

至於台股近期備受資金追捧，他指是與AI好消息一波接一波有關，先是有台北國際電腦展(Computex)掀起AI旋風，繼而蘋果公司(Apple Inc.)於年度開發者大會(WWDC)宣布引入全新AI功能，令外界憧憬Apple迎來久違的換機潮，所以「再推股市一把」。

要留意，朱提及現時台企近乎包攬整條AI及iPhone供應鏈，前者涉及晶圓代工、晶片設計、AI伺服器、封裝等流程，後者則涵蓋處理器晶片、鏡頭模組、軟板、組裝等，遍布上中下游層面。而在台灣加權指數中，與AI有關的企業更佔了指數一半市值，最矚目的莫過於是市值佔台股比重逾三成的台積電。他認為，「就算台積電(台股)真的漲至1,000元新台幣，其預測市盈率才20倍，也不算離譜及誇張。」

「台積電是最易觀察的企業，其量產了多少晶片，便反映英偉達的需求有幾多。」熟悉AI行業運作的人士都知道，英偉達逾90%晶片是由台積電代工，而在此基礎上，朱補充近期的新亮點是AI晶片須用上台積電的先進封裝平台CoWoS，帶動相關產能於明年翻倍，反映晶片產出繼續上升。

不僅如此，他指由於iPhone內的晶片亦由台積電提供，而隨着iPhone 16細節公開，相信台積電已「動起來」着手代工。被問到現時股價有無消化(Price In)其醞釀漲價的消息，他則認為多少有一點，惟不至於已經完全反映。

至於中美貿易戰持續對台積電乃至台企的影響，他稱以過去經驗來看是受惠居多，惟後續發展有待觀察，因為近年不少生產線已經轉移到中國以外的地方，加上市場已適應要向中美兩國各自供應訂單兩套，所以再升幅度不大。不過他亦提到，台積電的隱憂是客戶要來自美國客戶，換言之「他們要聽美國話，也會被美國牽制」。

另他指出，由於新iPhone於第四季才開賣，所以對下半年從事相關供應鏈企業的每股盈利(EPS)影響有限，明年才作全面反映，因不少環節於第三季推進，及至8、9月完成組裝，市場亦會查證Apple對產品是否會加單，留意消費者的需求是否上揚。