葉尚志：後市短期仍向下探底為主

港股持續回吐回整，並且出現進一步向下伸延，市場未能擺脫謹慎觀望的氛圍，在大市成交量縮降，以致盤面流動性出現轉弱下，估計是令到市底失去承托支撐力的原因。

走勢上，恒指階段性見頂於19,706點後的一浪低於一浪運行模式未見扭轉，並且在失守前低位17,752點後，首個主要阻力可以從18,724點下移至18,520點，估計短期後市仍將以向下探底為發展主流，但如果進一步回落至17,200點以下，博反彈的操作值博率將可提升。

業績方面，時代電氣去年全年純利按年上升21.5%，是連續第二年錄得增長，今年首季純利按年增長30%，勢頭良好。另一方面，國家鐵路總局集團早前已開啟2024年機車車輛首次招標，合同金額達280億元人民幣，是2018年以來最大規模，時代電氣擁有高鐵半導體技術，可望受惠。

事實上，相信在進入下半年之後，新增地方政府專項債將會加速投放，而估計基建投資亦將可以獲得明顯支撐。建議可於28元或以下買入，目標看36元，止蝕可定在25元。

第一上海首席策略師葉尚志