鄺紫珊：日圓計價基金值得考慮

近期投行紛紛上調標普500指數目標價，在多間大型科技股的推升下，美股近期走勢強勁，加上經濟好轉，以及人工智能(AI)主題加持，讓投資者風險偏好增加，尤其科技股繼續受投資者關注，預期其升勢將可延續，可考慮以定期定額布局美國科技基金。

標普500指數今年以來已上升約15%，帶動美國股票基金都有不俗表現，今年科技產業繼續由AI主導，預估更多行業參與者參與研發新產品，相信行業將出現百花齊放。

美國經濟及企業營運表現穩健，美股將出現健康及合理的行業輪動，預計未來兩季大型成長股可望維持較高盈利增長，至於其他行業類股盈利增長表現仍可逐步改善，投資前景可期待。產業方面，在AI主題加持下，半導體、電力、原材料及工業等類股表現可持續關注。從基本面看，科技股的資產負債表和盈利能力在持續改善，自2022年以來，即使資金成本上升，盈利表現仍在持續改善中。

另外，日圓已持續一段時間偏軟，對長線投資當地市場也十分有利，手上持有日圓的投資者也可考慮日圓計價的基金。儘管短線受美日利差仍大等因素影響，日圓走勢仍處於弱勢，以目前的日圓水平，相信並非日本政府可以接受，預期當官將有計劃干預。

有經濟學家認為，回顧過去十年與二十年平均值計算，由於日圓已過度貶值，預計日圓長線升值幅度可達三成至四成五。若想投資日本企業，可考慮投資日本股票型基金，以一籃子股票掌握後市機會；如果傾向較穩健保守的投資標的，可考慮配置一些日圓計價的平衡型或債券型基金，以享受爭取股債市收益機會，以及日後日圓升值的效果。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊