中國6月財新製造業PMI創3年高　企業家樂觀情緒下降

中國6月財新製造業採購經理指數(PMI)報51.8，較5月上升0.1個百分點，連續8個月高於盛衰分界線，並為2021年6月來最高，顯示製造業生產經營活動擴張加速。

分項資料來看，6月製造業供需持續擴張，生產指數連續5個月在擴張區間內上升，消費品類成長尤為顯著；新訂單指數在擴張區間小幅下行，其中消費品而中間品需求強於投資品，當月新出口訂單指數雖然位於臨界點上方，但是增速降至近6個月新低，海外市場需求略有轉弱。

值得關注，製造業企業家樂觀情緒顯著下降。財新指，6月生產經營預期指數仍處於擴張區間，但較上月下降逾3個百分點，為2019年12月以來的最低值。製造業企業家主要擔憂經濟下行壓力仍大以及市場競爭激烈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業景氣度依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，價格水平小幅上漲，就業收縮幅度有所改善，但製造業企業家樂觀情緒顯著下降。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。展望未來，政策對經濟的支持力道仍需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新及消費品以舊換新等政策仍需進一步落實顯效。此外，財稅改革等相關政策的推展應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

昨日(6月30日)，國家統計局公布的6月製造業PMI錄得49.5，與上月持平，連續兩個月低於盛衰分界線。