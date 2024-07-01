曜熊理財：美大選首場辯論特朗普佔上風　投資者須準備

標指持續攀升，道指數和納指則進一步回落，距離最近的高點愈來愈遠。所有目光都聚焦在上周五(28日)香港時間舉行的美國總統選舉首場辯論上。恒生指數在上周四(27日)跌破18,000點，因為市場沒有收到新的催化劑或正面消息。

目前市場上的一個熱門話題是日圓。日圓在上周四跌至34年來的新低，兌每美元突破160。日本央行已多次宣布，他們將密切監控自己的貨幣，並在必要時採取行動，以管理市場預期並防止日圓進一步貶值。

市場參與者預計，日央行將在2025年第一季度之前至少加息兩次，以應對新政府的挑戰。然而，即使不斷有利於日圓升值的消息，日圓在上周五早上觸及161，顯示市場認為還需要更多的利率上升，或者已經忽視日央行的政策變化。

上周五香港時間，美國總統選舉首場辯論舉行。兩位候選人的表現都不如預期。前總統特朗普明顯迴避多個針對其政策的嚴厲問題。特朗普的表現被現任總統拜登在辯論中的回應所掩蓋。拜登的演講似乎受到了影響，他的論點缺乏連貫性和方向。即使是他的民主黨同僚也對拜登的表現給予了負面評價。除非民主黨做出重大改變，否則美國民主黨贏得即將到來的選舉的機會不大。

華爾街後評特朗普的表現較為好。若首場辯論真的像媒體說的一樣重要，有可能是選舉成敗之關鍵，那麼投資者便可能會作出準備特朗普有機會勝出及其政策改變對投資市場未來5年的影響。

曜熊理財策略分析員顥軒