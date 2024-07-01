【向世界錢進】嚴打「縮水式通脹」　多地政府奇招盡出

受消費需求減弱與生產成本上漲影響，企業難以提升商品銷售價格，於是透過減少商品分量以維持毛利率，造成全球各地不少商品都出現「縮水式通脹」(Shrinkflation)的現象。即使消費者表面上沒有多花錢，但購買到的商品分量少了，同樣是受害者。愈來愈多民眾對此現象表達不滿，一些政府更開始採取管制措施，藉以保護普羅大眾的權益。

南韓反壟斷執法機構公正交易委員會於5月初宣布打擊縮水式通脹的措施。食品及日用品製造商或供應商若將產品分量縮減，必須明確告知顧客，否則將被罰款，初犯罰款500萬韓圜，第二次再犯罰款1,000萬韓圜，規定將於今年8月正式生效，目前正處於寬限期。

委員會指已發現一些商家維持定價但減少產品分量，且不告知消費者的做法，構成可被罰款的不公平交易行為。上述措施是為防止企業沒有充分公告就減少或降低產品尺寸、標準、重量或數量，導致消費者在不知情下被迫承受間接加價，因為如果產品價格和包裝保持不變，一般人未必會注意到產品尺寸或數量的變化。

根據新規，加工食品包括火腿、芝士、麵條等生產商，以及家庭用品包括衞生紙、牙膏、清潔劑等廠商，若因產品縮量而提高每單位價格，皆必須在作出改動後，在包裝、網站、或商店上張貼通知3個月，明確告知消費者有這種改動。

儘管南韓消費通脹連續兩個月放緩，5月消費物價指數按年上升2.7%，創10個月低位，但為免通脹再度升溫影響民生，政府繼續積極勸喻企業不要提高產品價格，於是不少食品商家轉而將商品分量縮減。

縮水式通脹正讓全球各國政府及消費者感到頭痛，儘管近日有迹象顯示價格壓力正在趨緩，但面對過去幾年通脹累升不少，許多家庭仍在設法克服購買力縮水的問題。

法零售商本月起須展示說明

法國財政部在4月時宣布，由今年7月開始，如果產品分量縮減但沒有相應地減價，導致每單位價格上升，零售商必須清晰通知消費者，包括在貨架上展示「Shrinkflation」(縮水式通脹)告示牌兩個月。

新規定下，告示牌需要寫明相關產品的分量，已由多少單位變為多少單位，而其每公斤、每克或每公升的價格，上漲了多少百分比或多少元。措施覆蓋食品和其他普通消費品如清潔劑等。

法國財政部長勒邁爾表示，縮水式通脹是一種詐騙，政府決心要制止這種行為，以期重建消費者信心，而消費者信心與透明度是分不開的。他也鼓勵消費者，如果對產品分量和價格有疑問，可向當局舉報。

與世界上其他很多地方一樣，法國政府正思考如何幫助普羅大眾面對購買力下降的問題。去年，法國供應商和零售商進行年度價格談判後，食品通脹率達到破紀錄的16%，使食品價格成為法國的重要政治議題之一。法國政府早前亦因此通過一項法案，將今年的價格談判提前，並向企業施加壓力，限制價格上漲。

事實上，個別商家已自發作出改進。舉例去年9月，法國連鎖超市集團家樂福在分店內掛出告示牌，提醒消費者留意縮水式通脹的現象，點名雀巢、百事公司、聯合利華等消費品巨頭旗下商品的分量減少，但價格不變，施壓製造商和供應商應重新考慮定價策略，以共同協助民生應對食品通脹。

儘管家樂福的做法得到歐洲多國政府的支持，但亦有反對意見認為其做法會傷害零售商和供應商之間的關係。

近半消費者指不可接受 斥如同欺騙

除了南韓和法國外，南美洲的巴西、歐洲的匈牙利亦在較早時採取行動應對縮水式通脹，要求企業在縮減包裝時增加說明。北美洲的加拿大和美國亦對縮水式通脹日益關注。

民意研究機構益普索(Ipsos)早前訪問了33個國家近2.5萬人，其中48%的人表示縮水式通脹不可接受。以國家劃分，法國、土耳其、加拿大持這觀點的受訪者比例最高，依次為67%、66%及64%。民眾認為商家這種行為等同欺騙消費者，呼籲政府要制訂規則監管不誠實的商家。

美國總統拜登早前批評商界為牟取厚利而罔顧民生。白宮首席經濟顧問布雷納德表示，食物零售商品供應商在基本糧油食品原材料價格回落之際，不但未有減價，反而改變包裝令貨品縮水，從而牟取暴利。

美國參議員Bob Casey引述數據，2020至2022年間美國企業盈利升幅接近75%，遠超同一期間美國通脹的14%升幅。他批評廠商貪婪，為了獲利而剝削消費者。

有專家解釋，在市場缺乏競爭的情況下，部分大企業利用其市場主導地位哄抬價格，擠壓小商家的生存空間。大型企業和製造商為了提高利潤率，轉而在商品分量上動手腳，間接令消費者受害。

再者，一般民眾對於產品分量的關注程度，遠低於價格變化，所以令企業傾向採用縮水式通脹的方式，降低民眾的警惕。

因此，市場人士建議，商家可以直接在產品包裝上明確表明容量已經改變，而非維持價格和袋子大小不變，卻偷偷縮量，讓消費者有被騙的感覺。超市等零售商方面，可在店內和網上標記縮水產品名單，讓消費者知悉；政府更應透過立例管制。

不過，也有不贊成立例的人士認為，當生產成本上升時，製造商可能會選擇縮小產品而不是提高價格，這有助於保持產品價格穩定，同時回應市場不欲提價的要求，反之若硬性立法，將增加企業的經營成本，亦未必可以為消費者帶來正面的結果。

商家調整成分慳皮 現剋扣式通脹

除了不加價但減少產品淨重量的「縮水式通脹」，部分商家更把行動「升級」，透過調整食品配方或商品成分來削減成本，製造出「剋扣式通脹」(Skimpflation)的現象。

關注消費者權益的專家提醒，市民除要關注產品有否縮水，亦要慎防生產商有否刻意調整食品原料配方，例如較常見的做法是在產品中加入較廉價的成分，以降低生產成本。

較廉價的成分儘管亦可食用，但部分或會降低食品的營養價值，味道亦會有別以往。因此專家認為，無論是縮水式通脹抑或剋扣式通脹，都反映生產商和零售商掩飾加價真相的意圖，令消費者在不知不覺中蒙受損失。

北美洲近年面對高企的通脹，當地許多食品生產商皆竭力削減成本。有當地居民反映，以前一盒16安士重的盒裝凍蝦並不計算茄汁重量，但現時產品說明只有12安士是蝦，其餘4安士是茄汁，顯然在重量上取巧。另外，一款乾果燕麥棒的成分，從牛奶朱古力換成使用棕櫚油和調製牛奶製成的「朱古力塗層」。一款原先包含藍莓的藍莓餅乾，現時已變成「仿藍莓」。

即使消費者購買前已細讀產品說明，發現商人的偷樑換柱的瞞騙伎倆，但當愈來愈多生產商這樣做，同類產品選擇愈來愈少，消費者最終也只可無奈接受。不過樂觀人士依然相信，以品質決定消費取向的市場仍然存在，始終有些公司會選擇提供比競爭對手更高品質的商品，以爭取支持。