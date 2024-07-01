【星期二‧炒啲乜】港股六絕魔咒避不過　七月迎翻身？

港股今個六絕月累跌361點或1.99%，在6月最後一個交易日未能重上18,000關，走勢上更出現「死亡交叉」，上半年縱然累漲671點或3.93%，不過仍落後全球多個主要股市。

分析指，內地股市於6月表現更絕，如果走勢未見回暖，可能連港股也顯得較為波動，更有機會下試17,200點，也有市場人士對下半年開局持審慎態度，憂慮後市仍向下尋底。

7月1日港股因假期休市，首周只有4個交易日。今周未有主要央行舉行議息會議，美國聯儲局及日本央行將於月底議息，歐洲央行則於月中舉行。

本周內地有財新製造業及服務業採購經理指數等經濟數據，美國則有申領失業救濟人數及ISM製造業指數，香港也會公布零售銷售。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳樂怡：濰柴動力市佔率及盈利望提升

2、陳鳳珠：美調查對內地電訊商影響不大

3、郭家耀：中石油季績表現穩健 估值具吸引力

4、葉尚志：後市短期仍向下探底為主

5、鄺紫珊：日圓計價基金值得考慮

6、曜熊理財：美大選首場辯論特朗普佔上風 投資者須準備