MIAMI QUAY I五月至今售39伙 套現逾4.6億元
2024年07月01日 19:02
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左起、恒基物業代理營業（二）部高級經理吳海謀、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、帝國集團執行董事姚志偉
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，早前以現樓形式推售後成交持續，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目由5月初至今累售39伙，套現超過4.6億港元，自銷售以來則累沽89伙。
回顧集團上半年銷售表現，合共售出1,188個住宅單位，連同車位計算，銷售金額超過130.7億元。主要來自將軍澳日出康城SEASONS系列，累售773伙，套現逾48.7億元。
展望下半年推盤計劃，他指出，集團部署推售3至5個項目，包括PARK SEASONS第2B座、啟德承豐道19號第1期、山頂種植道1號、黃竹坑站港島南第6期首期、灣仔春園街項目等，預計合共超過1,000伙。
此外，MIAMI QUAY I於今日舉行「MIAMI QUAY FESTIVAL」，更開放住客會所及現樓單位予貴客參觀。活動邀得Club Wheelock、恒地會、New World Club會員，吸引逾1,000組客人參與。