人行「放大招」謀沽國債　人民幣匯價有支持？

百姓不留戀股市，做定存又被銀行減息，資金遂一窩蜂湧入國債，令中國國債孳息率不斷尋底，拉大中美息差，人民幣跌得稀里嘩啦，令聲言捍衞人民幣穩定的中國人民銀行十分頭痛，於是下半年首日即宣布決定近期向部分公開市場對務一級交易商開展國債借入操作，準備把早前「隨時沽國債」的口頭警告付諸行動。

人行公告的正文連標點僅64字，沒有交代時間或規模，但用意十分明顯——「我要增加國債流通」，並以含糊措詞阻嚇準備流入國債的資金，以「維護債券市場穩健運行」。

工行建行中海油A股破頂

公告一出可謂立竿見影，10年國債期貨價格倒跌最多0.44%，30年由今年新高倒跌最多1.68%，兩者孳息率各升約0.03厘。滬綜指下半年首個交易日進一步呈強，直逼3,000點關，以接近即市高位的2,994點收市，升0.92%，「國字頭高息股」因債息回升的預期又獲加分，工行、建行及中海油的A股齊創52周新高。

深市方面，深成指收升0.57%，報8,899點；創業板指數跌幅縮至0.04%，收報1,682點。創板落後原因之一是寧德時代被傳電池行業本月排產下滑(生產安排縮水)，股價跌逾2%，但公司澄清「近期及三季度排產環比(按季)呈增長態勢……全球市場份額穩步提升」。

點解要借貨唔直接話沽？

市場本來揣測人行難免要量寬，如今相反。馭風聯合創始人馮宏遠分析，人行放水空間程度等同美國可以減息的幅度，現階段暫不多；大方向是「想印多點錢而非推出量寬」，一是官方不希望令外界誤會「一旦出事有國家找數」，二是看到內地不少「大錢」因追求回報而泊入國債。

然而，人行何不乾脆拋售？分析認為，其貨不多，要借方可湊夠數，中郵證券更稱「實際操作尚待驗證……規模或難放量……更關注價格引導信號的釋放」。至於中國債息去向，一派認為由於經濟回穩和政府債券供給發力，跌勢難以持續，合理值應趨向MLF(中期借貸便利)的息率(2.5厘)，但另一派仍認為「資產荒」下，機構投資者仍有較大需求配置國債，即使債息將趨於震盪。

不過，獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，由於美元較為強勢，本月人民幣走勢仍恐偏弱，離岸人民幣兌每美元估計將逐步邁向7.37。