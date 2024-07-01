中原：十大屋苑3日錄12宗成交　交投稍好轉

樓價下滑，業主取態回軟，二手交投稍有好轉。中原指出，過去周末連同七一假期，十大屋苑於3天錄得12宗成交，若單計周六、日(6月29、30日)則有9宗，按周增加約1.25倍。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月一手成交不足700宗，二手成交則稍為回勇，主要是二手業主願意讓步，擴大議幅，加上本周末天氣好轉，買家出動睇樓，進一步帶動成交，估計本月二手買賣於周末將持續於雙位數穩定橫行。

鰂魚涌太古城於3天長假期錄得3宗成交，為買賣最活躍屋苑之一，該行莊劍嵐表示，該行逸天閣低層D室，實用面積約714呎，三房連套房，以1,083萬元售出，呎價約15,168元。原業主持貨4帳面虧蝕317萬元。

東涌映灣園同樣於3天錄3宗買賣，中原張奇瑋表示，項目7座高層H室，實用面積約900方呎，三房連套房間隔，以850萬元成交，呎價約9,444元。

期內荔枝角美孚新邨也有兩宗成交，該行馮健平表示，成交包括3期百老匯街84號低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以450萬元成交，呎價約8,272元。據悉，原業主於2012年以408萬元購入單位，持貨12年帳面獲利42萬元

至於將軍澳新都城亦有業主損手沽貨，該行關偉豪稱，項目於長假期錄1宗成交，單位為2期9座中高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以537萬元沽出，呎價約14,793元。原業主於2018年以655萬元購入單位，持貨約6年帳面需蝕讓118萬元或約18%。

此外，鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園以及沙田第一城，均於3天假期未聞買賣。