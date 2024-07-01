美股個別發展　道指升逾300點

美國10年期國債孳息率續揚，一度高見4.424厘。美股周一早段個別發展，道指升308點，報39,427點；標指升3點，報5,463點；以科技股為主的納指跌57點，報17,675點。

歐美選舉相關的政治消息不僅佔據了當地報章的頭版，對於環球金融市場亦有明顯的影響。摩根士丹利指出，由於前美國總統特朗普在大選辯論中表現較佳，重新入主白宮的機會愈來愈大，押注美國長期國債孳息率上升似乎成為具吸引力的選項，市場亦正消化經濟放緩及潛在通脹反彈。

2016年特朗普勝出總統大選後，當時美國股市、國債孳息率及美元同時飆升，這種情況今年重演的機會亦在增加。他主張驅逐無證移民，並提高關稅，意味長遠來看，通脹問題可能因為勞動力短缺和進口成本增加而重燃。

大摩指，「市場現在要應對移民和關稅政策變化的情景。美國經濟增長已在降溫……而外界對財政赤字日益關注，共和黨獲勝機率增加或對長期美債孳息率帶來上行風險。」另外，特朗普的關鍵經濟政策方向之一是承諾將其2017年推出的減稅法案永久化，惟恐令財赤大幅增加。

野村亦指，特朗普政府傾向財政擴張和弱勢美元，加上對「鴿派」聯儲局主席的偏好，將導致債息曲線更加陡峭(即長期債息升幅大於短期債息)。

除利率走勢異動，特朗普概念股亦引起關注，其社交媒體平台公司特朗普媒體及科技集團(DJT)股價周一早段曾跌0.87%，報32.47美元。