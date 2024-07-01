元朗尚悅三房戶售696萬元　10年仍蝕離場

樓市蝕讓成交持續湧現，元朗尚悅三房戶以約696萬元轉售，原業主2014年一手購入價約713萬元，持貨約10年帳面蝕讓約17萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街84號極低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以450萬元成交，呎價約8,272元，屬近月呎價低位。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海7A座高層B室，實用面積約756方呎，三房間隔，原叫價868萬元，放盤1個月減價20萬元，以848萬元獲承接，呎價約11,217元。

●中原丘漢偉表示，荃灣朗逸峯錄一籃子物業成交，項目兩個高層相鄰單位，實用面積約989及1,186方呎，為套三房及套四房間隔，連同多個車位以4,500萬元放售，放盤一年，減價後以1,480萬及1,680萬元成交，呎價約14,965及14,165元。

●美聯李怡澤指出，元朗尚悅9座高層A室，實用面積約743方呎，三房間隔，以約696萬元轉售，呎價約9,367元。原業主2014年一手購入價約713萬元，持貨約10年帳面蝕讓約17萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑P座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減13.2萬元，以476.8萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,335元。

●中原關偉豪指出，將軍澳維景灣畔12座中層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔望山景，成交價735萬元，呎價約14,612元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑A座高層4室，實用面積約426方呎，兩房間隔附有靚裝修，已補價自由市場叫價480萬元，減至470萬元獲同區買家承接，呎價約11,033元。原業主於2017年10月以500萬購入物業，持貨約7年帳面蝕讓30萬元，跌幅約6%。

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