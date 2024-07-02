京基金融國際擬合作發展泰國綠色能源項目及AI資料中心

京基金融國際( 01468 )宣布，公司與Azur Pacific Capital Advisors Limited(潛在合作夥伴)訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，內容有關成立一家潛在合資公司的潛在合作事宜，該合資公司專注於以下項目的融資及投資：(i)泰國的綠色能源項目；及(ii)由綠色能源驅動的人工智能(AI)資料中心。

公司與潛在合作夥伴目前正在討論可能的合作方式。公司與潛在合作夥伴旨在於指定國家或地區設立潛在合資公司，用於調配資金資助該等項目的開發，並採用未來運算能力的潛在收益分享模式，以符合ESG的可持續發展要求。集團將透過其主要從事提供資產管理服務的附屬公司協助籌集資金以開發該等項目。

鑑於AI技術以及將綠色能源與AI和金融相結合的全球趨勢，董事相信建議合作可讓集團抓緊由此產生的商機，倘建議合作得以落實，將為集團提供機會以擴闊收入來源。

潛在合作夥伴是一家於香港註冊成立的有限公司，為一家再生能源開發及投資公司，專注於泰國的城市固體廢物及太陽能發電廠。

諒解備忘錄之訂約各方均同意盡一切合理努力，就建議合作的相關方訂立具有法律約束力的合作協議之條款及條件進行磋商。