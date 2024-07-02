H＆H國際控股獲提供5.6億美元貸款融資

H&H國際控股( 01112 )宣布，於2024年7月1日，公司加簽由若干金融機構(信貸方)發出的承諾函，內容有關總額為5.6億美元的若干再融資信貸。根據承諾函的條款，信貸方已分別同意不可撤銷地包銷金額為5.4億美元的優先定期貸款融資及金額為2000萬美元的循環信貸融資(與定期融資統稱再融資信貸)。再融資信貸的建議借款人為公司、Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd及Health and Happiness (H&H) US International Incorporated(均為公司的全資附屬公司)。

定期融資的目的是為由信貸方根據原定日期為2018年6月21日的優先融資協議的增量融資形式向建議借款人提供的銀團貸款融資進行再融資，未償還本金為7.5億美元。循環融資的目的是用於公司及其附屬公司的一般企業用途及營運資金。

預期為保證建議借款人根據再融資信貸履行責任而將提供的抵押品及擔保包括(i)建議借款人及公司若干附屬公司的股份押記；(ii)建議借款人及公司若干附屬公司的若干資產抵押；及(iii)建議借款人及公司若干附屬公司提供的擔保。