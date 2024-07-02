李偉傑：本間高爾夫業績保持亮眼

在過去的一年中，HONMA的收入達262.22億日圓(約1.826億美元)。集團堅持自身獨特的品牌和定價策略，同時持續優化分銷渠道並進行有效的價格管控，使得HONMA的毛利率同比上升0.4個百分點至51.2%。HONMA的EBITDA同比大幅增長22%，達到72.85億日圓(約5,070萬美元)。淨利潤同比增長48.3%，淨利率也同比上升7.4個百分點，突顯了HONMA在提升運營效率和盈利能力方面的出色成果。

HONMA的現金流狀況亮麗，為未來發展奠定了堅實基礎。截至2024年3月31日，集團經營活動產生的淨現金流達54.161億日圓(約3,770萬美元)，過去6年的複合年增長率更高達18.7%。充裕的現金流為HONMA的業務可持續發展提供支持。

在具體業務運營方面，HONMA堅持「單品牌、多品類及專注亞洲」的增長策略，取得了顯著成果。集團聚焦高利潤的直營渠道，得益於日本和中國內地的直營銷售均保持強勁增長(分別增長16%和15.7%)，直營渠道整體表現出色，收入同比增長7.2%，而直營渠道毛利率更提升7個百分點至56.8%。與此同時，HONMA戰略性地重新部署批發渠道，通過更好地專注於優質的第三方零售商，進一步提升了整體的盈利水平。電子商務業務也保持了快速增長，收入同比增長17.4%，HONMA在數字化轉型方面取得了理想的成效，為未來的進一步發展奠定了良好的基礎。

產品創新方面，HONMA推出了BERES 09和BeZEAL 3等新款高爾夫球桿受消費者歡迎。其中，BERES系列在日本的收入同比上升19.6%，BeZEAL 3在多個市場的收入更是增長6倍。未來，集團還計劃在2024年下半年推出面向超性能細分市場的下一代TOUR WORLD系列(TW767)。隨着新產品上市，相信HONMA的業績表現將更加出色。

HONMA的服飾業務也表現亮眼，收入同比增長4.9%，達到31.575億日圓，毛利率大幅提升16.8個百分點至43.5%。即便在中國大陸消費信心疲弱的環境下，服飾業務仍保持23.2%的可觀增長，毛利率高達62.0%，足以展現HONMA強勁的營運能力和品牌韌性。

總的來說，HONMA在2023/24財年交出了一份較為不錯的成績單，展現出強大的抗風險能力和持續創新的動力。隨着新產品的推出，以及在亞洲市場的深耕，相信HONMA將在未來繼續保持良好勢頭，為股東創造更大價值。可以留意股價在3.3元水平吸納，中線目標可看4元，防守位置在3元水平。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)