李明德：港股7月下旬上望萬九關　「中特估」揀內銀

展望港股7月表現，大聖資產管理基金經理李明德認為，恒指上半月料在17,500點至18,500點上下徘徊，牛皮狀況會持續至月中，待內地當局屆時召開重大會議或才有變化，市場估計將有重要經濟政策出台。他指可留意會否有扶持房地產及消費的消息，甚至乎提出稅務改革等，若當局能出手刺激經濟，恒指或有力挑戰萬九至二萬關。

「中特估」概念繼續有炒作，李明德指相關板塊股股息率仍有6、7厘，具一定吸引力，尤其電訊及石油股在經濟下行時，盈利表現依然穩陣，因而特別受追捧。他指追落後的話，可考慮內銀股，受內房拖累的營運風險已可控，料股價有10至20%上升空間。「中特估」炒風能持續多久？李指要睇實美國減息步伐，一旦聯儲局減息，市場風險胃納上升，屆時資金或從「中特估」股份流出，追逐更高回報資產。

至於中資科技股仲有幾大反彈空間？李明德指下半年要留意相關股份的盈利表現，相信仍能保持良好的增長。但股價何時才能顯著反彈？他指則要視乎當局會否放鬆監管、聯儲局何時減息，以及AI主題可否持續發酵。他指目前中資科技股股值便宜，料有20%至30%上升空間，現階段可作第一注部署，當見到利好消息出現，可再慢慢加注。