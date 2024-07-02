或關閉所有內地線下授權門店　微軟：整合中國零售渠道

內媒報道，市傳微軟(Microsoft)7月1日起將關閉內地所有實體授權門店，僅保留官網商城與京東旗艦店。報道引述微軟發言人指，微軟不斷評估其零售策略以滿足客戶不斷變化的需求，公司已決定對中國市場的零售渠道進行整合，用戶仍可通過零售合作夥伴和微軟官網Microsoft.com獲取全面的消費類產品和服務。

目前微軟官網顯示，內地門店僅剩51間，其中多為Xbox體驗店及順電微軟體驗專區，其中「微軟授權店」僅剩7間。微軟授權店北京西單大悅城店銷售人員表示，目前門店正常營業，但「公司層面應該是已經接到了(閉店)相關通知，並且有相關準備動作了。」

此外，微軟授權店大連拓金街邊店工作人員指，「6月30日就撤店了。」微軟授權店北京新中關購物中心店工作人員表示，大概半個月前已經接到閉店通知，該門店已經閉店。至於線上渠道，淘寶平台「微軟中國官方旗艦店」客服指，目前店舖沒有收到閉店相關通知。

報道指，微軟此舉的原因是該公司正在全球對Surface銷售進行戰略調整，且中國消費者對Surface的認可度一直在降低。