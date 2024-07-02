羅兵咸：下半年有望現50億或以上大型新股

會計師行羅兵咸永道維持本港全年新上市宗數80宗，惟下調集資預測二至三成，至僅700億至800億港元。不過，基於部分大型公司已在中國證監會成功備案，加上預期市場情緒在下半年持續改善，將有望出現集資逾50億元的大型新股，對本港新股市場持謹慎樂觀態度。有會計師認為，當局應善用「超級聯繫人」角色，吸納資金來港。

該行解釋，隨着加息週期結束，在各國主要央行陸續開始減息的刺激下，來自歐洲、美國和中東的全球資金預計將會回流亞洲，增加市場流動性，並提高估值。

事實上，本港新股市場於第二季已見回暖跡象，現時有超過100家公司已向聯交所遞交上市申請。羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，隨着利率見頂，下半年息率或有望下調，香港新股市場有機會出現復甦，預計中概股和科技公司，尤其是特專科技公司(俗稱18C公司)來港上市將有助穩定香港資本市場的信心，且將進一步促進科技產業生態系統的發展。

他又指，隨着內地企業到香港設立或擴大業務，以及國際資金配置人民幣資產的需求不斷增長，香港交易所透過加強與內地監管機構合作，將可進一步便利中國內地企業到香港的上市工作，增加香港市場競爭力，認為香港應繼續善用這一趨勢，發揮其作為中國內地與全球金融市場之間「超級聯繫人」的作用。