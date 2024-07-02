大摩：6月內房銷售國企表現跑贏大市
2024年07月02日 13:37
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（Getty Images圖片）
摩根士丹利發報告指，根據中國房地產信息集團(CRIC)初步數據，追蹤的30家主要發展商6月合約銷售額按年減43%，但較5月增4%。國企表現跑贏大市。
大摩指，50大和百大發展商6月銷售額按年分別降11%和14%，但由於政策支持，均按月增41%。惟大摩追蹤的30家主要發展商6月銷售額降43%，遜預期，平均只按月增4%。
6月銷售額計，國企續跑贏大市，按年呈正增長。其中，中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)和越秀地產(00123)表現跑贏大市，分別較去年同期增長40%、19%、13%和9%。不過，碧桂園(02007)、融創中國(01918)、遠洋集團(03377)等減幅均超過70%。大摩指，國有企業的優異表現歸因於其較好的品牌、一線城市擁相對較新的可售資源、較低的潛在建設停滯風險。
該行料，內地房地產銷售今年下半年仍弱。對一、二線城市銷售改善的可持續性持謹慎態度，主因是房價下跌，加上二手房競爭加劇及一手供應有限，料一手銷售在下半年保持疲弱，並認為民企可能從寬鬆政策中小幅受益，如果銷售沒有明顯復甦，現金流或仍受挑戰。