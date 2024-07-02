受新盤買上會帶動　上月樓花按揭按月增1.78倍

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，6月份現樓按揭宗數為4,943宗，較5月份的3,571宗增38.4%，創8個月新高；而該月的樓花按揭宗數為804宗，較5月份的289宗增1.78倍，連升3個月，創27個月新高。對比去年同期，上月份現樓按揭宗數比2023年同期減少41.1%；樓花按揭宗數按年增6.11倍。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，政府去年放寬樓花按揭成數後，樓花按揭宗數持續上升，本月宗數更大增近1.8倍，當中主要受新盤買家上會所帶動。政府全面撤辣後，新盤繼續主導市場，當中買家選用即供比例有顯著增加，料按揭數字將於年內陸續反映。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港連續排名第一，市佔率為29.7%，滙豐銀行以市佔率達27.6%排名第二；工銀亞洲上升一級，以市佔率7%排名第三；恒生銀行下跌一級，以市佔率6.6%排名第四；花旗銀行上升一級，以市佔率4.8%排名第五。

樓花銀行市佔率方面，滙豐銀行以市佔45.3%繼續排名第一；國銀香港則持平，以市佔率21.1%排名第二；東亞銀行上升1級，以市佔率9.2%排名第三；工銀亞洲下跌一級，以市佔率8.5%排名第四；恒生銀行按月持平，以市佔率6.3%排名第五。

6月份四大銀行現樓市佔率由上月63.4增加2.8%至66.2%，連跌2個月回升。曹表示，銀行對按揭業務取態保守，並陸續削減按揭回贈，現時只有小部分中小型銀行為爭取按揭業務，推出較優惠的按揭吸引特定優質或大碼客戶，部分客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭。