仲量聯行：個別一手樓平均呎價比9年前低逾一成

仲量聯行今天(7日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，差餉物業估價署私人住宅售價指數顯示，整體二手住宅價格已回落至2016年的水平，惟近期新盤開價回落幅度更顯著，較2015年同類型項目低逾10%，對二手樓價增添下調壓力。

整體二手住宅價格指數回落至2016年的水平，2024年5月錄得305.9點，與2016年11月的306.7點相近。不過，一手住宅價格回落至更早的水平。截至2024年5月，油麻地實用面積少於431方呎住宅單位，平均一手成交呎價較2015年低約10.6%，由22,768港元跌至20,346元。同時，堅尼地城同期該類單位平均一手成交呎價亦下降約6%，由23,424元跌至22,022元。

然而，累積的置業需求一下子被消化後，住宅買賣交投已開始明顯減弱。儘管發展商已採用減價策略，銷售率仍難以顯著提升。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，5月一手住宅交易量跌至接近4月水平的一半，新盤價格屢創多年新低。由於不少置業人士均傾向購買新建物業，新盤價格顯著回落，二手物業的業主需要再下調價格始能與新盤市場競爭，以及吸引買家，令二手市場面對更大下調壓力。

該公司項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，市場要有更多支持需求的政策來恢復供求平衡，並避免樓價下跌，令買家預計價格未來持續下降而推遲購買，變相實現價格下降預期的惡性循環。

他又指，金管局6月向銀行發出指引，就2月28日公布的物業按揭貸款逆周期措施及其他相關監管要求作技術調整，有助緩解選擇建築期付款的買家，在申請按揭貸款時遇到的估值不足風險，惟銀行仍然對審批按揭採審慎態度。儘管來自用家庭的置業需求仍然存在，但不少最終因按揭取態而未能入市，影響住宅交投量。