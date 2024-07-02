佳源屯門一籃子商用物業被接管人推出標售　意向價15億

是次透過密封投標流程提交報價提案，項目截標日期為2024年7月17日。其中，新合里1號樓高10層，總建築面積達約79,504方呎，包括地下、1至3樓商舖部分、及6至10樓五層寫字樓及經由車用升降機直達的5樓全層停車場。大廈地下亦配備上落貨台。項目單位面積由約3,616至12,239方呎不等，10樓寫字樓部分配備專用平台。

新合里3號樓高30層，地下至1樓為停車場，大樓設有320個寫字樓單位，面積由約478至3,098平方呎，所有單位皆設有獨立洗手間及24小時獨立冷氣，部分單位能眺望屯門河及對岸屯門公園，當中上述標售的單位涉及樓面面積共約16萬方呎，部分連有租約。上述兩項目於2020年落成。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部董事黃耀邦表示，即使地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金意欲，惟政府積極吸納創科企業及國際投資者來港營運或擴展業務，不少具備財政實力的機構投資者及家族辦公室在市場中進行布局，以分散投資及提高資產流動性，例如參與地產投資項目等。

該行香港資本市場及私募投資部副董事甄梓謙補充，政府重推資本投資者入境計劃，並將非住宅房地產投資納入到獲許投資的資產，可吸引有意來港做投資移民、或想拓展海外業務及資產的投資者，他們一直對香港商業地產非常感興趣，特別是目前商業地產價值已有很大的回調。

資料顯示，佳源國際控股早於2022年透過其他代理放售新合里1號全幢連名命權，當時意向價約約7.8億元，至於毗鄰的新合里3號滙賢一號則放售最頂4層商業樓層，每層意向價約8,835萬元，4層合共約3.53億元。