滙豐投管：亞股為投資者帶來龐大機遇　仍看好日股

滙豐投資管理發表2024年中投資展望，表示環球經濟增長及投資市場將持續強韌，但基於不明朗因素加劇，以及各地經濟增長與政策上的差異，投資者有必要採取防守性的增長策略。

該行稱，他們的基準預測認為經濟將邁向軟着陸階段，經濟增長將擴大，通脹再次開始放緩，尤其美國通脹將在今年餘下時間內逆轉向下。由於聯儲局將利率「維持在較高水平多一段時間」，局方可能在年底前減息0.25厘至0.5厘，並在2025年進一步放寬政策。與此同時，其餘經濟體包括歐洲及拉丁美洲則比美國更早減息；日本則預期將於下半年加息，以輕微收緊貨幣政策。

股市方面，目前美國股市動力仍然強勁。然而，有明顯跡象顯示股市的估值熾熱，較高收益率的機會大多出現在美國以外；預計其他股票市場出現更多機遇。由於日本股市估值偏低、宏觀經濟復甦以及長期企業改革的議題，仍然看好日本股市。

今年投資者由拉丁美洲重返亞洲市場，為區內帶來具吸引力的機遇。基於亞洲經濟增長前景令人振奮，包括中國持續的支持性政策已令本地生產總值增長回穩，以及股票市場現時處於10倍市盈率，約為中等水平，該行仍然繼續重視亞洲。

滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱指，亞洲股票市場為投資者帶來龐大機遇。中國最新的房地產政策措施顯示政府決意加大力度解決房地產市場的問題，內地經濟體系的尾部風險已大幅減少；相信一個趨於穩定的中國房地產市場將會令整體中國經濟以及股市受惠。

即使從1月底時的低位大幅反彈，MSCI中國指數及滬深300指數相較於成熟及新興市場股市仍有大幅折讓。若7月份舉行的三中全會上出現支持性的取態及推出更多積極的政策，市場的平均估值亦有可能進一步提升。基於投資者從拉丁美洲回流、中國持續的支持性政策，以及吸引的估值，亞洲區的增長前景秀麗。預期現時投資亞洲市場能帶來更高的收益率及多元化的機遇。