日圓陷崩潰　兌港元或見4.5算　日央行政策失誤？

雖然上周五美國通脹數據已出爐，惟周二(2日)尚未見日本央行入市干預匯市，日圓匯價弱勢未改，兌每美元周一繼續在38年低位徘徊，亞洲市一度跌至161.41，折合每百日圓兌港元在4.83算。基金公司先鋒領航(Vanguard)最新認為，日本央行本月縱然會縮減買債規模，卻未能提高債券孳息率，一定程度反映央行調整幣策的舉措令市場失望，所以料日圓兌每美元有機會跌至170水平，意味每百日圓兌港元低見4.56算，即與現價仍有半成貶值空間。

Vanguard國際利率主管Ales Koutny解釋，雖然日央行承諾在本月31日公布削減每月6萬億日圓(約2,899億港元)買債計劃的細節，不過一旦規模只有5.5萬億日圓(約2,658億港元)，甚或每月5萬億日圓(約2,416億港元)，圓匯朝向170發展將「不是夢」。

與此同時，息差問題亦是圓匯跌跌不休的另一原因。昨日日本10年期國債孳息率報1.09厘，按日上升2.5個點子，對比美國10年國債孳息率約4.45厘仍低出一截，可見資金看淡圓匯背後有一定道理。

財務大臣鈴木俊一昨日表示，不評論「口頭干預」對匯市的成效如何，僅重申政府立場無變，匯率水平由市場決定，反映各種因素的綜合影響，包括通脹、經常帳餘額、市場信心和投機行為，當局將繼續密切關注市場。

之不過，在圓匯貶值態勢頑固之下，日本股市近日見反彈兼升足3日，其中日經平均指數重上40,000點大關，收報40,074點，升443點或1.12%，為3月29日以來再次企在40,000點之上收市。東證指數(TOPIX)則升32點或1.15%，收報2,856點。

個股方面，東證指數最大權重股豐田汽車收升1.49%，報3,333日圓；半導體相關股亦走強，晶片設備巨擘東京威力科創(Tokyo Electron)漲0.66%、測試設備商愛德萬測試(Advantest Corp)漲0.93%。至於股神菲特投資旗艦巴郡持有日本五大商社，包括三菱商事、伊藤忠商事、三井物產、丸紅和住友商事升幅則介乎1至3%。

投資大行野村最新認為，一旦特朗普在11月美國總統大選中勝出的機會上升，投資者會加大力度買入日本股票、反手沽出中國股票，因過往歷史數據反映，特朗普勝算上升，日本股市往往會跑贏中國股市，又認為日本股市短期內上升的風險仍高過下滑風險。

另邊廂，鄰國南韓昨公布的6月消費者價格指數(CPI)按年升幅為2.4%，低過5月及市場預期的2.7%，是去年7月之後最低。至於按月比較，上月CPI跌幅為0.2%，是7個月以來首次下跌。

至於當地科技旗艦三星電子的勞資談判有傳出現分歧，而工會正號召工人下周一至三(8至10日)罷工，目前正確定有多少工人將參加，冀以此建立一個更加透明的獎金和休假制度，並冀三星能夠將工會視為平等夥伴。分析指，罷工不會對三星的晶片產量產生重大影響，因三星的大部分生產都是自動化，但任何影響最終都將取決於參與罷工的晶片廠工人數目，以及罷工時間的長短。