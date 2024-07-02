原由鄧成波家族持有屯門酒店遭接管人放售

由鄧成波家族持有的悦品度假酒店·屯門，早前淪為銀主盤，高力及萊坊(香港)今天(2日)公布，承接管人命委託為聯合代理出售該項目。

該酒店位於屯門建豐街4號與震寰路交界，樓高共14層，於1982年落成，並於2019年進行活化，總建築面積約227,107方呎，共提供430間客房，停車位包括私家車、旅遊巴士及貨車，共有23個。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業步行至港鐵屯門站僅需3分鐘，鄰近設有公共運輸交匯處及中港巴士站。過去兩年間，本港錄得多宗全幢酒店成交，當中包括紅磡蕪湖街83號逸．酒店與荃灣汀蘭居，分別以16.5億及14.2億港元易手；經營共居空間之國際集團亦以13.75億元購入大角咀九龍珀麗酒店等，反映投資者對酒店市場的信心仍然很高。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，悦品度假酒店‧屯門是香港首間度假主題酒店，客房及套房採用各國風格裝飾。此外，酒店附設商舖、餐廳、會議室、兒童遊戲室及戶外游泳池等設備。同時，物業毗鄰前九巴車廠逾207萬平方呎之大型綜合發展用地，擬建3座大型商廈及零售商場。資料顯示，鄧成波家族去年曾將該酒店推出市場放售，當時意向價約14.8億元。