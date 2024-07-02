新盤周二錄逾20宗成交 半數屬招標形式售出
2024年07月02日 21:32
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新盤市場於長假期後的周二(2日)，錄得逾20宗成交，當中約一半通過招標形式售出。西營盤單幢盤最新修訂價單，將3伙1房單位提價，惟其中2伙於新售價生效前已獲買家承接。
●沙田瓏珀山5周內售出52伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，於周二(2日)通過招標連環售出5伙，總成交金額逾9,982萬元。該盤由5月底至今，5周內共售出52伙。最新售出的單位成交價介乎約1,629萬至2,951萬元，均附連1個車位沽出。當中，售價及呎價最高為1期的Crown Tower23樓A室，實用面積1,502方呎，屬四房雙套間隔，成交價2,951.69萬元，呎價約19,652元。
●啟德MIAMI QUAY I加推65伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，周二(2日)加推價單4號，提供65伙，折實平均呎價約24,570元，另提供多項現金回贈，個別單位最高可獲額外17.5%回贈。項目同日上載銷售安排，將於周六(6日)起發售50伙。以第3座15樓G室為例，屬實用面積450方呎兩房間隔，享17.5%回贈，扣除回贈後售價約849萬元，呎價約18,878元。
●何文田站朗賢峯第IIA期三房成交價2,550萬元
鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，今(2日)通過招標沽出第2座25樓E室，單位實用面積968方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價2,550.9萬元，呎價約26,352元。
●大埔白石角朗濤兩房1,255萬元重新沽出
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周二(2日)重新沽出第2座2樓D室，實用面積752方呎，兩房間隔。該單位原本在今年3月，撤辣後樓市氣氛旺盛之時，以1,354.8萬元沽出，當時成交呎價約18,016元，交易於6月底終止。單位是日重新沽出，最新成交價1,255.9萬元，呎價約16,701元，較4個月前賣平98.9萬元或約7%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位呎售14,009元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，今(2日)招標沽出別墅WV5的地下B室，實用面積1,124方呎，五房間隔，外連兩個共1,036方呎花園，以1,574.6萬元成交，呎價約14,009元。
●石硤尾龍駒道3號緹外9日內沽3伙
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，於9日之內錄得第3宗成交，周二(2日)售出第3座6樓B室，實用面積4,451方呎， 屬四房四套間隔，連同兩個車位以2.5億元沽出，呎價約56,167元。資料顯示，若買家如期完成交易，可獲3,750萬元的現金回贈。此外，項目由2022年10月開售至今，累計售出19伙，套現逾123億元。
●啟德天璽•海四房成交價3,700萬元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(2日)售出第3座10樓B室，實用面積1,089方呎，四房間隔，成交價3,700萬元，呎價約33,976元。資料顯示，項目由今年3月開售至今累售48伙，套現逾31.4億元，平均成交呎價約46,177元。
●西營盤尚逸其中3伙提價1.5%
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(2日)修訂價單，將首輪銷售中未獲揀選的3個一房單位加價1.5%。上述3伙包括6樓G室，11樓G室及15樓G室，實用面積為275及277方呎，定價上調8.25萬至8.97萬元。新售價於周六(6日)生效，惟其中兩伙最新已錄承接。
●大埔林海山城單日錄兩宗成交
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周二(2日)通過招標連沽兩伙，總成交金額逾3,101.62萬元。其中，17座1樓D室，為實用面積1,388方呎的三房單位，設私人升降機大堂，成交價1,686.42萬元，呎價約12,150元。
●長沙灣睿峰兩房終止交易
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(2日)錄得1宗終止交易，涉及單位為東翼的12樓G室，實用面積408方呎，兩房間隔，原本在去年4月以991.5萬元售出，當時呎價約24,301元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期首錄交易告吹
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，首錄交易告吹，涉及兩個單位，原本均於上月的首輪銷售時售出。包括Fiskars 第2A座的31樓F室，實用面積303方呎一房，成交價為385.79萬元，呎價12,732元。交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。