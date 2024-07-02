新盤周二錄逾20宗成交　半數屬招標形式售出

新盤市場於長假期後的周二(2日)，錄得逾20宗成交，當中約一半通過招標形式售出。西營盤單幢盤最新修訂價單，將3伙1房單位提價，惟其中2伙於新售價生效前已獲買家承接。

●沙田瓏珀山5周內售出52伙

●啟德MIAMI QUAY I加推65伙

●何文田站朗賢峯第IIA期三房成交價2,550萬元

●大埔白石角朗濤兩房1,255萬元重新沽出

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位呎售14,009元

●石硤尾龍駒道3號緹外9日內沽3伙

●啟德天璽•海四房成交價3,700萬元

●西營盤尚逸其中3伙提價1.5%

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(2日)修訂價單，將首輪銷售中未獲揀選的3個一房單位加價1.5%。上述3伙包括6樓G室，11樓G室及15樓G室，實用面積為275及277方呎，定價上調8.25萬至8.97萬元。新售價於周六(6日)生效，惟其中兩伙最新已錄承接。

●大埔林海山城單日錄兩宗成交

●長沙灣睿峰兩房終止交易

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(2日)錄得1宗終止交易，涉及單位為東翼的12樓G室，實用面積408方呎，兩房間隔，原本在去年4月以991.5萬元售出，當時呎價約24,301元。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期首錄交易告吹