將軍澳MONTEREY兩房減價求沽　3年帳虧190萬離場

再有近年入市的業主虧蝕沽貨，將軍澳MONTEREY兩房單位減價50萬元售出，原業主持貨約3年帳虧蝕約190萬元，蝕幅約17.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣新翠花園3座高層G室，實用面積約533方呎，三房間隔，叫價580萬元，放盤不足12小時即獲洽購，最終以558萬元閃電成交，呎價約10,469元。.

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島3座高層D室，實用面積約598方呎，叫價約888萬元，成交價840萬元，呎價約14,047元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園7座中層B室，實用面積約1,011方呎，三房連套房設計，減價200萬元，以1,350萬元售出，減幅近13%，呎價約13,353元。原業主於2014年9月以1,260萬元購入單位，持貨10年帳面獲利90萬元，升值僅約7%。

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九龍區

●美聯劉志偉表示，奧運站浪澄灣5座高層E室，實用面積約560方呎，兩房間隔享海景，以1,100萬元放盤，減價105萬元，以995萬元售出，呎價約17,768元。

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新界區

●美聯黃國輝稱，馬鞍山新港城L座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以530萬元放售，減價後以491.8萬元易手，呎價約13,548元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，以710萬元易手，呎價約13,124元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山富寶花園1座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，放盤僅1日，以340萬元未補價第二市場價售出，呎價約5,743元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園6座低層F室，實用面積約1,373方呎，三房連套房間隔，叫價約1,690萬元，議價後以1,568萬元沽出，呎價約11,420元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺名都3座低層B室，實用面積約399方呎，開價約450萬元，議價後以423萬元售出，呎價約10,602元。

●中原蔡天賜指出，粉嶺公屋華明邨富明樓高層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價約210萬元，議價後以194萬元未補價第二市場價易手，呎價約4,379元。

●中原余仲平指出，荃灣翠豐臺1座中層G室，實用面積約424方呎，兩房間隔望山景，叫價550萬元，議價後以535萬元沽出，呎價約12,618萬元。

●祥益黃文樂指出，屯門海麗花園2座中層F室，實用面積約412方呎，兩房間隔，輕微議價7萬元，以348萬元售出，呎價約8,447元。

●世紀21天生置業鄭少偉表示，屯門愛琴海岸8座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以430萬元獲承接，呎價約8,776元。

●美聯陳贊強表示，元朗加州花園翠柏路單號屋，實用面積約967方呎，成交價約980萬元，呎價約10,134元。原業主於2020年4月以1,128萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約148萬元，貶值約13.1%。

●美聯馮根明表示，元朗RESIDENCE譽88第1座中層B室，實用面積約644方呎，早前以735萬元放售，獲區內上車客洽購，議價後以693.5萬元承接，呎價約10,769元。

●美聯王偉健指出，元朗時景花園低層A室，實用面積約566方呎，早前以450萬元放售，及後下調叫價，終獲上車客以390萬元承接，呎價約6,890元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳廣場3A座高層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，去年9月放盤叫價748萬元，近期調整至680萬元，最終獲區外買家以647萬元承接，累減101萬元，呎價約15,915元。

●中原關偉豪稱，將軍澳日出康城領凱10座右翼高層A室，實用面積約672方呎，三房連套房間隔，原以750萬元放售，議價後以700萬元成交，呎價約10,417元。

●利嘉閣黃金欽指出，將軍澳MONTEREY第6B座高層C室，實用面積約569方呎，兩房間隔，原叫價960萬元，議價後以910萬元成交，呎價約15,993元。原業主於2021年以約1,100萬元買入單位，持貨約3年帳虧蝕約190萬元，蝕幅約17.3%。

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