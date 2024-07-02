鮑威爾：減息前仍要觀察更多數據　美股早段偏軟

10年期美國國債孳息率續處於4.4厘以上，美國3大指數周二早段向下，道指跌36點，報39,132點；標指跌7點，報5,467點；以科技股為主的納指跌25點，報17,853點。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，最新的經濟數據顯示通脹正在回到下行軌道，不過官員仍希望在減息前觀察到更多數據。「由於美國經濟數據、勞動市場維持強勁，我們有能力從容不迫地做好這件事」；他亦拒絕就首次減息時間作出任何具體指引。

他補充，聯儲局「有能力花時間作出正確的決定(減息時機)」，又稱自己很清楚「動作太慢及太晚」的風險。

另外，加拿大皇家銀行(RBC)將標指今年底目標調高7.5%至5,700點，更說按其5個模型推測的目標價中位數高達6,159點，但短期內回調5至10%的風險有所上升，下半年最大的不確定性當數美國消費和大選。

企業消息方面，英偉達(Nvidia)於人工智能(AI)晶片領域獨佔鰲頭，樹大招風，市傳公司恐遭法國反壟斷機構起訴。法國當局之前已經調查雲計算行業，並於去年特別對圖像晶片進行突擊調查，英偉達年報亦提到中國、法國和歐盟的監管機構曾就圖像晶片向公司索取資料。

法國上周五再就生成式AI的競爭發表報告，提到晶片公司濫用市場地位的風險，但由於法國正向英偉達出手，據報歐盟委員會不會擴大對該企的初步審查。英偉達早段曾回落2%，報121.75美元。摩根士丹利指，英偉達仍有強勁的催化劑，對H20晶片產量及對其強勁需求消除了該行對Blackwell推出前的擔憂，遂將其2025財年每股盈利預測由2.91美元升至3.34美元，目標價上調至144美元，維持「持增」評級。

微軟擬整合內地銷售渠道

微軟上一任行政總裁保曼的功過不無爭議，但繼任人納德拉大力發展雲端和AI，推動公司股價暴漲，惠及保曼的身家周一首次超過舊老闆，即公司創始人蓋茨，達到1,567億美元（逾1.22萬億港元），為全球第6大富豪。事實上，保曼是微軟最大股東，微軟股份佔其財富九成以上，反觀蓋茨不斷捐身家，才導致上述有趣現象。微軟股價周二早段跌不足1%，另公司決定本月起中國內地所有實體門店，保留網上及合作夥伴的銷售渠道。