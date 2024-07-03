東方日報B1：恒指7月開局衝萬八遇阻 北水續掃貨
2024年07月03日 00:05
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港股周二靠北水買貨力撐，大市成交增加。(中新社圖片)
港股下半年首日突破萬八點遇阻，又是收市升少一大截。適逢對沖基金上月連續兩個月淨沽出中資股，北水繼續湧港填補，斥近35億元掃入高息「中字頭」的建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國石油(00857)和中國海洋石油(00883)，這些上半年表現領先的藍籌國企，周二(2日)合共貢獻恒生指數66點升幅，是支持港股收升的主要力量。
恒指早段曾經上漲267點，但到17,986點便止步，午後幾乎轉跌，收市僅升50點或0.29%，收報17,769點；國企指數升43點或0.68%，收報6,374點。
理應受惠內地提高訪港居民回程免稅額的九龍倉置業(01997)續跌1.44%，周大福(01929)更跌4.14%，刷新52周低。摩根大通提醒，港元強勢的不利影響恐大過免稅額提高，事關本港奢侈品價格目前僅較內地低約4%，遠不如日本和法國便宜，況且內地消費降級，遊客行為已不同以往。
高盛以騰訊控股(00700)取代快手(01024)於「亞太區確信買入名單」的地位，理由是新遊戲及廣告市場份額提升，會帶來「能見度高且可持續」的盈利增長，但騰訊收市照樣倒跌0.85%，拖累科技指數跑輸大市，收市下跌15點或0.43%，報3,539點。
「中特估」才是大市頂樑柱，爆出大範圍減薪消息的建行升1.56%，盈利表現更差的工商銀行(01398)升2.37%，並分別獲17.06億元及9.95億元的「好息」北水淨買入。中石油破頂，跟中海油同升逾4%，共吸北水7.77億元。港股通淨買入59.52億元，推動大市成交升至1,184億元，並有別於近期常由盈富基金(02800)主導的現象。
高盛機構經紀部門的數據顯示，上月對沖基金經已連續第3個月淨賣出全球股票，並且6個月來賣出已開發亞太市場的股票，以澳洲、日本和新加坡居首，歐洲和美國亦呈淨賣出，問題是流出的資金沒有惠及中資股，亞洲新興市場吸資最多的是南韓和台灣。
花旗中國股票策略師劉顯達等發表報告，預期內地本月重要經濟相關會議不會有很突破性的政策出台，下半年推的措施步伐不會太大，但料內地今季和下季各減息0.1厘，半年至一年的在岸人民幣兌每美元預測為7.35。然而，由於港股較A股受惠美國減息，港股仍可看高一線，把恒指今年底前目標調高至20,500點，明年上半年目標則設於22,000點。
基於內地下半年的經濟引擎仍是出口和非房地產基建，花旗建議「增持」工業股，以及有國策支持的科技股、於指數權重高的互聯網板塊，又把基礎原材料板塊升級至「增持」，同時將上半年跑贏大市的電訊股降至「中性」。首選股保留比亞迪股份(01211)，新增中國鋁業(02600)、ASMPT(00522)、創科實業(00669)和李寧(02331)。